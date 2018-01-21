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В школах Улан-Удэ установят проходные турникеты

Сегодня, 14:59

В связи с происшествием, случившемся в школе №5 посёлка Сосновый бор (Улан-Удэ), местное правительство решило во всех образовательных заведениях принять меры по обеспечению безопасности учащихся. Так, в одной из школ будут введены пропускные турникеты.

В школы перестанут пропускать родителей, а учеников с младшего по старшие классы начнет встречать администрация. Для того, чтобы, к примеру, поговорить с классным руководителем или администрацией школы, необходимо предварительно записаться на прием.
Также будет изменена организация родительских собраний.
В выходные дни все школы города будут посещать представители органов общественной безопасности, в состав которых входят московские специалисты. Они выяснят каким способом можно еще обезопасить вход в учреждение и определят местно для установки турникетов.
Каждый ученик получит пропуск в электронном варианте, а их родители будут получать сообщение о проходе их ребенка через турникет.


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