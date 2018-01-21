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В Ингушетии "Робин Гуд" подарил бедным семьям 50 тонн продуктов

Сегодня, 14:10

Руководство Ингушетии информирует, что неизвестный "Робин Гуд" подарил бедным семьям 50 тонн продуктов. Развозкой займутся волонтеры, адреса граждан взяты из учета благотворительных фондов.

Шестьсот многодетных семей, которые по разным причинам остались без кормильца и состоявших на учете в благотворительных организациях, получат от волонтеров сахар, муку, рис и другие необходимые продукты. Припасы приобрел для региона благотворитель, который не хочет раскрывать свою личность.

В ближайшие дни мешки с различными яствами волонтеры развезут на автомобилях по домам нуждающихся. Поддержку гражданам окажут адресно тем, кто действительно нуждается в этом. В их списке и семьи из Чечни, покинувшие родину в 90-х годах, и родственники стражей порядка, погибших из-за террористов. Предположительно, благотворителем является крупнейший бизнесмен в Ингушетии.


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