В Орске удалось найти живой пропавшую ранее школьницу

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В Орске удалось найти живой школьницу, пропавшую без вести 20 января. Сообщение сделано пресс-службой регионального МВД.

15-летняя девушка ушла из дому в субботу вечером. После этого от неё продолжительное время не было никаких вестей. Её «мобильник» также не отвечал.

Ученицу немедленно объявили в розыск, к которому подключились и волонтёры. Было известно, что, покидая дом, она была в разноцветном пуховике, чёрных брюках и коричневых полусапожках. На голове у школьницы была вязаная шапочка розового цвета.

Предполагалось сосредоточить поиски в районах, прилегающих к рынку «Авангард».

Только что стало известно, что они увенчались успехом. Согласно сообщениям школьница найдена. При этом она жива и здорова.

Где её удалось обнаружить и что стало причиной её внезапного исчезновения, не сообщается.