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В Краснодаре студент повесил на окно гирлянду в форме фаллоса

Сегодня, 13:05

В Краснодаре студент повесил на окно гирлянду в форме фаллоса. Как сообщают местные СМИ, учащийся третьекурсник журфака приобрёл в магазине украшение и сделал из него неприличный рисунок.

Известно, что 22-летний студент не первый год проживает в общежитии при учреждении. За несколько недель до Нового года парень хотел порадовать всех праздничным настроением. Днём рисунок видно не было, так как гирлянда не подключалась к сети, а также занавески всегда были закрыти. Зато когда темнело, достоинство было видно издалека, а при помощи иллюминации создавалось впечатление что данный образ двигался.

"К нам постоянно приходили люди сфотографироваться на фоне такой работы. Где же ещё встретишь такое творчество", - рассказал сосед по комнате. Это продолжалось до тех пор, пока одна из фотографий не попала к ректору. В итоге, парня наказали тем, что попросту выгнали из общежития.


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