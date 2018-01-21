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В Зимбабве спародировали полуголый танец ульяновских курсантов, двигающихся под музыку в нижнем белье. Видео, выставленное на YouTube, интернет-пользователи высоко оценили за очень хорошее качество, как сообщает VladTime.

Ульяновские курсанты, танцующие полуголыми, привлекли внимание многих других студентов. Их опыт повторяли будущие медики, политики и даже солдаты из Израиля. Флешмоб стал популярным позже и в Зимбабве. Жители страны, где даже телевизоры есть далеко не у всех, поразили очень хорошо смонтированной пародией на курсантов.

Блогеру, который опубликовал ролик на YouTube, отметил, что танцевали там студенты, учащиеся в сельскохозяйственном колледже. Много чудес монтажа автор не проявлял, а просто нарезал моменты, сопроводив их музыкой. Однако, по мнению большинства зрителей, именно эта пародия самая лучшая.