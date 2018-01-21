Французская порноактриса рассказала о домоганиях 12-летних детей

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Французская порнозвезда Никита Беллуччи рассказала журналистам о том, что в последнее время участились случаи сексуального домогательства со стороны 12-летних мальчиков. Девушка призывает родителей внимательнее следить за своими детьми.

Никита Беллуччи на данный момент является одной из самых успешных порноактрис Франции. Недавно девушка в своем аккаунте в сети Twitter рассказала, что в последнее время все чаще 12-летних подростков стали ей присылать письма сексуального характера. Беллуччи также обратилась к родителям мальчиков и заявила, чтобы они лучше следили за своими детьми, которые тайно посещают сайты для взрослых.

«Мне надоело воспитывать ваших детей. Прекратите своими обязанностями нагружать работников секс-бизнеса», - писала Беллуччи. Девушка утверждает, что это родители должны объяснять своим детям о правилах морали, а не она, отвечая на письма несовершеннолетних.