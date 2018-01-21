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В Астрахани воюют с незаконной рекламой

Сегодня, 12:00

В Астрахани власти и неравнодушные жители воюют с незаконной рекламой. Инцидент произошел в Советском районе на соединении улицы Звездной и проезда Воробьева.

Местный житель Астрахани обратился в управление по работе с обращениями граждан с заявлением, согласно которому на соединении улицы Звездной №9 и проезда Воробьева №16 в самовольном порядке установили рекламную конструкцию.

Представители администрации Советского района Астрахани рассмотрели заявку горожанина в рамках положения о порядке демонтажа самовольно установленных или эксплуатируемых рекламных конструкций на территории города, утвержденного постановлением администрации от 31 марта 2014 года. В результате работники коммунального предприятия демонтировали конструкцию и вывезли весь мусор, полученный после проведения оперативных мероприятий.


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