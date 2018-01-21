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В Тюмени кладбище Червишевское-2 завалили ветками деревьев

Сегодня, 11:40

На кладбище Червишевское-2, которое расположено в Тюмени, началась рубка деревьев, о которой никто не просил. Об этом пожаловались возмущенные пользователи в местном сообществе в соцсети "ВКонтакте", могилы чьих родственников оказалаись завалены и повреждены вследтвие такого кощунства.

Жительница Тюмени Алиса Жемчуг поделилась в сообществе фотографиями и рассказом о самовольном срубе деревьев на территории кладбища Червишевское-2. По ее словам, рабочие по своей инициативе разбирают и снимают оградки, которые прислоняют прямо к памятникам, а также срубывают деревья на свой взгляд непригодные для места. Однако ветки после них никто не убирает. Могилы буквально завалены ими, а некоторые ограды из дорогого металла прогнулись от тяжести груза.

При этом Алиса утверждает, что никто о срубе деревьев не просил и не заявлял, а горожанам необходимо в срочном порядке приехать на кладбище для оценки нанесенного ущерба могилам своих покойных родственников.
Кто-то из возмущенных пользователей предположил, что исходя из того, что из останков от деревьев практически исчезли те срубы, которые можно продать на переработку, можно сделать вывод, что рядом построен цех по переработке леса. Соответственно, данный факт является ничем иным, как воровством в крупных размерах.

В целом практически для всех тюменцев материальный ущерб вследствие такого кощунства составил от 10 до 200 тысяч рублей, а то и больше.
Но есть и те, кто ничего плохого в данной ситуации не видит. По словам одного из пользователей, таким образом расширяют проезды и вырубывают только сломанные деревья.


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