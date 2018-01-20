Пятигорец помог бабушке-дворнику расчистить обочину от снега

Вчера, 20:59

Обычный прохожий мужчина, житель города Пятигорск, забрал у дворника-пенсионера лопату и вместо бабушки расчистил обочину от снега.

Очевидцы произошедшего сняли данное событие на камеру и опубликовали в мировой паутине. Комментарии пользователей сети были исключительно позитивными. Они также благодарили мужчину за то, что он не остался равнодушным и помог бабуле.

На видео видно, как мужчина взял лопату и принялся чистить территорию от снега, в это время бабуля стояла рядом в униформе и смотрела на парня с гордостью.