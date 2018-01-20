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Во Владивостоке дикая лиса выпросила у рыбака весь улов

Вчера, 22:45

Во Владивостоке дикая лиса выпросила у местного рыбака весь улов. Видеозапись с хищником была выложена на видеохостинге YouTube.

Во время просмотра ролика видно, что животное село возле рыбака, а затем стало очень внимательно наблюдать за ним. После того, как рыбак дал дикой лисе полакомиться корюшкой, она быстро съела «улов», а затем прибежала за добавкой.

                                   

Мужчина во время ролика заявил, что столько много он не наловит, сколько ест лиса. Затем рыбак пообещал, что поделится с животным ещё, как только поймает рыбы ещё.

По всей видимости лиса проживала где-то рядом и уже приучилась ходить каждый день к рыбакам и просить у них рыбу.


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