Во Владивостоке дикая лиса выпросила у рыбака весь улов

Вчера, 22:45

Во Владивостоке дикая лиса выпросила у местного рыбака весь улов. Видеозапись с хищником была выложена на видеохостинге YouTube.

Во время просмотра ролика видно, что животное село возле рыбака, а затем стало очень внимательно наблюдать за ним. После того, как рыбак дал дикой лисе полакомиться корюшкой, она быстро съела «улов», а затем прибежала за добавкой.

Мужчина во время ролика заявил, что столько много он не наловит, сколько ест лиса. Затем рыбак пообещал, что поделится с животным ещё, как только поймает рыбы ещё.

По всей видимости лиса проживала где-то рядом и уже приучилась ходить каждый день к рыбакам и просить у них рыбу.