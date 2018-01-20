В Оренбурге на Крещение продавали канистры для святой воды

Вчера, 19:21

В Оренбурге прямо на Крещение местные жители организовали бизнес на святой воде. 19 января на прилавке возле храма продавали пластиковые канистры.

19 января на Крещение в Оренбурге предприимчивые граждане смогли придумать, на чем заработать. Возле храма они установили импровизированные прилавки и стали продавать гражданам тару для святой воды. Цены, естественно, высокие, что возмутило горожан, которые и выложили соответствующие снимки в социальные сети. 5-литровая бутылка продавалась по 70 рублей, 3-литровую предлагали за 50 рублей, а 1,5-литровую реализовали по 25 рублей.

Предположительно, такая высокая цена связана с большими транспортными расходами по доставке тары в Оренбург или из-за молитв, приклеенных к пластиковым канистрам.

Крещенские происшествия возмутили не только бизнесом, но и оголенными телами. Так блогер Лена Миро открыто высказалась о нудистах в прорубях.