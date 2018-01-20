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Участников секс-скандала в клубе Milo судить не будут

Вчера, 18:21

В Нижнем Новгороде участников секс-скандала в клубе Milo судить не будут. Об этом рассказали представители полиции, отметив отсутствие заявления со стороны очевидцев.

Согласно сообщению сотрудников правоохранительных органов Нижнего Новгорода, в полицейское отделение не поступило ни одного заявления со стороны очевидца, оскорбленного поведением молодых людей в ночь на 22 октября 2017 года в клубе Milo. В результате курсант МВД и его партнерша Ксения Смирнова, студентка педагогического учреждения, не поддаются административному преследованию в рамках законодательства.

Ксения Смирнова, занявшаяся сексом с молодым человеком на глазах у нескольких десятков людей, уже успела побывать на телевизионных шоу. Там легкомысленную девушку поучали и порицали знаменитые люди, а также публика, включая Диану Шурыгину, героиню известного секс-скандала.


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