В Кемеровской области извращенец предлагает женщинам «отряхнуть попу»

Вчера, 17:08

В Кемеровском городе Междуреченске извращенец предлагает женщинам «отряхнуть попу», и старается до неё дотянуться. Примечательно, что он пристаёт только к тем, кто идёт без мужчины. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По сообщениям в различных пабликах, парню-извращенцу на вид около 27 лет. Одет он приятно, не пьян, ведёт себя нормально. Один из инцидентов случился в 07:05 около детсада «Родничок». Пострадавшая рассказала, что этот молодой человек позвал её, заявил, что у неё грязная попа и стал тянуть к ней руки чтобы «отчистить». Навстречу шла женщина, когда извращенец её увидел, он сказал девушке, чтобы она проходила вперёд.

В итоге пострадавшая прошла вместе с прохожими. Всё время парень следовал за ней до самого дома, в который она зашла.

Другие местные жители подтвердили факт наличия извращенца в городе. Многие женщины сталкивались с таким же парнем. Одна из девушек поинтересовалась у него, после того, как не дала себя «почистить», зачем он идёт за ней. Он в ответ попросил потрогать её за грудь.

В полиции уже появились заявления о парне. Правоохранители изучают ситуацию.