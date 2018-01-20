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В Москве женщина обвинила 46-летнего бизнесмена в домогательствах

Сегодня, 14:52

46-летний бизнесмен из Москвы Олег познакомился с Кристиной в баре. После короткого разговора и дорогих подарков пара начала заниматься сексом, после которого девушка подала заявление в полицию, обвиняя мужчину в домогательстве.

Сам же бизнесмен записывал всё происходящее на диктофон. На записи можно услышать, что после секса Кристина разрыдалась, заявив, что она не девушка лёгкого поведения. Сам же бизнесмен, перед тем как вступать в половой акт, подарил девушке драгоценности и дал конверт с деньгами.

После рыдания Кристины 46-летний мужчина порвал деньги, а девушка подала заявление в полицию, обвиняя мужчину в домогательствах. Но бизнесмен всё происходящее записывал на диктофон, и поэтому смог легко доказать свою невиновность.


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