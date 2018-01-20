Успешным московским школьникам выдадут бесплатные путёвки в лагеря

Сегодня, 15:09

Московские школьники, которые особенно успешны в учёбе, смогут бесплатно получить путёвки в детские центры «Смены» и «Орлёнок». Всего комиссия выберет 250 детей.

Уточняется, что стать участниками смогут ученики школ, возраст которых составляет от 11 до 17 лет. Это должны быть ребята, которые добились успехов в науке, учебе или творчестве, а также те, кто стал победителем региональных и международных олимпиад.

Сообщается, что в путёвку входит бесплатное проживание, питание, а также участие в различных тематических и образовательных программах.

Для участия в данном конкурсе родители детей должны будут создать заявку для одного из лагерей, а также добавить к ней документы и школьную характеристику, подтверждающую достижения детей.

В конце конкурса специалисты создадут рейтинг, из которого чиновники и комиссия из Мосгортур выберут 250 самых лучших и достойных учеников.