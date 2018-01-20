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В Сызрани мужчина продает боевую медаль 1831 года за 130 тысяч рублей

Сегодня, 12:57

В Сызрани мужчина по имени Олег на Avito продает боевую медаль 1831 года, выданную «За взятие приступом Варшавы». Предмет он оценил в 130 тысяч российских рублей.

На популярном сайте Avito появилась запись от жителя Сызрани, который выставил на продажу медаль, выданную его предку в 1831 году «За взятие приступом Варшавы». Старинный предмет из серебра является исторической ценностью. Его вес составляет 8,5 граммов, а диаметр варьируется от 2,5 до 3 сантиметров. Лот оценен в 130 тысяч рублей, а причиной продажи медали выступает финансовая трудность. По данным сетевого нумизматического аукциона, в хорошем состоянии этот предмет продают по средней цене от 50 до 55 тысяч рублей.

В Варшаве в ночь на 7 сентября 1831 года произошел штурм, который стал частью подавления восстания в тогдашнем Царстве Польском. По указу Николая Первого была учреждена соответствующая медаль.


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