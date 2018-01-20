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Власти Бурятии собираются наградить спасавшую детей учительницу

Сегодня, 11:37

Глава Бурятии Алексей Цыденов сделал заявление о намерении наградить учительницу Ирину Раменскую, пытавшуюся спасти детей, на которых напали в школе.

 По словам Цыденова, на данный момент проводится оценка по учителю, директору и учащимся. В случае получения подтверждения учитель получит награду за действия, направленные на спасение учеников.
На сегодняшний день Ирина Раменская, которая преподает русский язык, находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние средней тяжести, однако опасений не предвидится.
Напомним, что 19 января утром один из учащихся школы микрорайона Сосновый Бор (Улан-Удэ), пронес в здание бутылку с зажигательной смесью. Девятиклассник воспользовался ею в классе. Начался пожар, дети пытались убежать, а тем временем подросток напал на них, применяя топор. Среди пострадавших семь человек, среди них учительница и нападавший. Одна девочка находится в коме.


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