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В Воронеже беременная жительница просит наказания для маршрутчика-лихача

Сегодня, 11:01

В Воронеже беременная горожанка просит наказания для водителя маршрутки, оказавшегося лихачём. Она считает, им была допущена опасная езда при наличии в салоне множества пассажиров.

 Согласно её информации, это допустил один из водителей на маршруте №10а. Девушка сообщила, когда она ехала в этой маршрутке, то «чуть не родила».

При этом водитель, сказала она, допускал постоянные нарушения ПДД. Он двигался с такой скоростью и такими «выкрутасами», что пассажиры едва не летали по салону и не падали на пол транспортного средства. За поручни они удерживались с трудом.

Девушка поведала, что испытывала чувство настоящего страха за своего ещё не рождённого ребёнка. Она полагает, вероятность попасть в ДТП при такой «лихой» езде была чрезвычайно высока.

Когда она попыталась обратиться по этому поводу к кондуктору, та ответила ей по-хамски, посоветовав держаться покрепче. Теперь девушка хочет добиться наказания «лихача», перевозящего пассажиров таким опасным образом.


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