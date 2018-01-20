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В школах Бурятии введут пропускной режим

Сегодня, 10:47

После произошедшего накануне нападения на учебное заведение в школах Бурятии введут специальный пропускной режим. Информацию об этом сообщил в рамках совещания в Улан-Удэ глава республики Алексей Цыденов.

 По словам чиновника, абсолютно во всех школах на входных группах будет стоять человек, ответственный за обеспечение пропускного режима. В данный момент отрабатывается порядок информационной работы, а также порядок работы в случае возникновения опасности и проявления агрессии.

Алексей Цыденов добавляет, что школы также нужно оборудовать тревожными кнопками. Если школы расположены в отдалённых сёлах, где даже нет полиции, необходимо составить порядок реагирования. Вместе с новыми возможными правилами, чиновник не хочет установить в учебных заведениях турникеты, чтобы не нарушить нормы МЧС.

Чиновник обращает внимание на социальную обстановку, которая влияет на детей. Он считает, что среди этих факторов стоят игры, плохое воспитание родителей, социальные сети и свободный интернет. Цыденов добавляет, что правительство приняло решение усилить в школах психологическую службу.


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