В подвалах здания в центре Ростова будут икать древнее кладбище

Вчера, 20:44

В Ростове начнут проведение раскопок в подвалах исторического здания с целью обнаружения там древнего кладбища.

По мнению специалистов, именно в этом месте на Большой Садовой 18/31, где располагается редакция местной газеты «Приазовский край», ранее было кладбище Темерницкого городища. По словам представителя общественного совета при министерстве культуры Ростовской области Александра Сушкова, перед стартом мероприятий по реконструкции здания-памятника архитектуры, имеющего ценность на региональном уровне, там будут проведены раскопки. В связи с этим сроки создания проекта по ремонту и восстановлению данного архитектурного объекта будут перенесены.

Это означает, что здание не успеют отреставрировать до начала проведении Чемпионата Мира по футболу, как планировали ранее. По итогом раскопок, в зависимости от исторической ценности, которую будут предоставлять обнаруженные предметы, специалисты смогут скорректировать мероприятия по реставрации. Существует вероятность обустройства подземного музея под зданием.