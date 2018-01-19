VistaNews.ru


В подвалах здания в центре Ростова будут икать древнее кладбище

Вчера, 20:44

В Ростове начнут проведение раскопок в подвалах исторического здания с целью обнаружения там древнего кладбища.

По мнению специалистов, именно в этом месте на Большой Садовой 18/31, где располагается редакция местной газеты «Приазовский край», ранее было кладбище Темерницкого городища. По словам представителя общественного совета при министерстве культуры Ростовской области Александра Сушкова, перед стартом мероприятий по реконструкции здания-памятника архитектуры, имеющего ценность на региональном уровне, там будут проведены раскопки. В связи с этим сроки создания проекта по ремонту и восстановлению данного архитектурного объекта будут перенесены.

Это означает, что здание не успеют отреставрировать до начала проведении Чемпионата Мира по футболу, как планировали ранее. По итогом раскопок, в зависимости от исторической ценности, которую будут предоставлять обнаруженные предметы, специалисты смогут скорректировать мероприятия по реставрации. Существует вероятность обустройства подземного музея под зданием.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.