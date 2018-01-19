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Американский фантаст стер с лица Земли Ставрополь и Краснодар

Вчера, 19:56

Фантаст Нил Стивенсон стер с лица Земли Ставрополь и Краснодар. По сюжету книги, Земля обречена на гибель, а вытянутый эллиптический кратер находится в степи между Краснодаром и Ставрополем.

Нил Стивенсон в своей книге «Семиевие» упомянул города России. Наслаждаясь отличным текстом фантастического бестселлер, один внимательный читатель опубликовал в социальной сети «Вконтакте» фотографию страницы с упоминанием о нашей стране. Сюжетная линия книги рассказывает об объединении всех наций Земли для выживания.

Причиной смертей людей стал долгий процесс развития необратимых изменений с планетой. Также автор отметил, что Ставрополя и Краснодара уже не существует на карте Земли.

«А вдоль северо-восточного побережья Черного моря и оставил вытянутый эллиптический кратер в степи между Краснодаром и Ставрополем», - написано в книге.

Известно, что книга завоевала огромную популярность среди читателей, любителей фантастики.


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