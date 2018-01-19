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Жителя Пензы на Крещение возмутили купающиеся девушки «в трусах и лифчиках»

Вчера, 19:33

Жители Пензы в социальных сетях активно обсуждают пост одного из горожан, возмутившегося нравственностью местной молодёжи, пришедшей, чтобы окунуться в проруби в день Крещения, в «лифчиках и трусах». Юное поколение, по словам мужчины, не стеснялось в выражениях и демонстрировало полнейшее неуважение к христианской традиции.

Как утверждает автор публикации, свидетелем безобразного поведения молодых людей он стал в ночь на 19 января, когда решил посетить местный пляж, где к тому времени люди уже начали окунаться в воду. Пензенец признался, что организация мероприятия ему пришлась по душе, однако отдельные его гости, в лице парней и девушек возрастом от 16 до 22 лет, оставили в его душе неприятный осадок. В частности, негодование мужчины вызвали матерящиеся люди «с пивасиком», а также девушки, которые публично разгуливали на пляже в нижнем белье. По мнению горожанина, более подобающим нарядом в честь святого праздника стала бы майка или сорочка.

Традиционные купания в крещенских купелях прошли сегодня по всей России. Ранее своими впечатлениями от праздника поделились жители Волгограда.


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