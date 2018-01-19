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Рекламировать L'Orеal Paris для волос поручили мусульманке в хиджабе

Вчера, 17:28

Компания L'Orеal Paris нашла новое лицо. Им стала британка Амена Кхан имеющая славу бьюти-блогера. Теперь мусульманка в хиджабе станет первой, кто будет рекламировать средства для волос.

Бьюти-блогер Амина Кхан из Великобритании стала новым лицом косметической компании L'Orеal Paris. Представители торговой марки предложили девушке стать участницей пиар-акции. Теперь Амина будет рекламировать средства для ухода за волосами. Примечательно, что у блогера более 320 тыс. подписчиков на YouTube и 570 тыс. в Instagram.

Кхан стала первой в хиджабе, кого пригласили рекламировать линию косметики для волос. Информацию сообщает CNN.

К слову, жительница Северной Осетии снова сняла непристойные танцы. Причиной такого внимания к ней стал хиджаб.


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