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В школах Санкт-Петербурга установят металлодетекторы

Сегодня, 16:00

В школах Санкт-Петербурга будут установлены металлодетекторы. Об этом заявил руководитель горкомитета образования Жанна Воробьева.

Как сообщает руководитель комитета, металлодетекторы установят абсолютно во всех школьных заведениях в виде турникетов или других механизмов, которые обнаруживают металлические изделия. На данный момент подобной технологией оснащены 156 городских школ из 700. Зачастую они используются в период проведения ЕГЭ.
Инновация стала последствием участившихся случаев нападения на школьников в стенах образовательного заведения. Предложение получило поддержку со стороны местного правительства. Вице-губернатор Владимир Кириллов признал тот факт, что большинство несчастных случаев происходит потому, что школьники проносят в здание опасные для жизни предметы.
На сегодня все школы Санкт-Петербурга оснащены только охраной и системой видеонаблюдения. Однако последнее задействовано только в 576 школах.


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