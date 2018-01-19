В школах Санкт-Петербурга установят металлодетекторы

Сегодня, 16:00

В школах Санкт-Петербурга будут установлены металлодетекторы. Об этом заявил руководитель горкомитета образования Жанна Воробьева.

Как сообщает руководитель комитета, металлодетекторы установят абсолютно во всех школьных заведениях в виде турникетов или других механизмов, которые обнаруживают металлические изделия. На данный момент подобной технологией оснащены 156 городских школ из 700. Зачастую они используются в период проведения ЕГЭ.

Инновация стала последствием участившихся случаев нападения на школьников в стенах образовательного заведения. Предложение получило поддержку со стороны местного правительства. Вице-губернатор Владимир Кириллов признал тот факт, что большинство несчастных случаев происходит потому, что школьники проносят в здание опасные для жизни предметы.

На сегодня все школы Санкт-Петербурга оснащены только охраной и системой видеонаблюдения. Однако последнее задействовано только в 576 школах.