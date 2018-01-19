Житель Ростова возмущен "адской" ржавой маршруткой

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Жители Ростова-на-Дону вновь возмущены состоянием общественного транспорта в городе. На этот раз в сети опубликовали фото ржавой маршрутки, которую сравнили с корытом.

Местный житель Марк Кислицин в социальной сети выложил фотографии, которые он сделал в 34 маршрутке, возмутившись ее состоянием. Он сравнил данный автомобиль с корытом, салон которого сделан из ржавых лотков, а ручка аварийного выхода и вовсе прикручена при помощи саморезов. Помимо этого, молодой человек был возмущен и хамским отношением водителя маршрутки. Подписчики моментально отреагировали на пост, подкрепив его многочисленными комментариями, в которых они возмущались условиями для проезда в городе, сомневаясь в его готовности к проведению предстоящего там ЧМ по футболу.

Это уже не первый случай подобных недовольных публикаций, где ростовчане жалуются на состояние общественного транспорта. Они призывают руководство города либо закупить новые машины, либо привести в надлежащее состоянии имеющиеся.