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Во Владивостоке возвели мемориал Штирлицу

Сегодня, 12:49

Во Владивостоке возвели памятник Штирлицу. Арт-обьект поставили возле здания по улице Светланской.

19 января состоится торжественное открытие памятника, посвящённого герою кинематографа и литературы, разведчику советских времён Максу Отто Штирлицу. Данное мероприятие проведут во главе с администрацией Владивостока, не обойдётся без городской думы и союза ветеранов госбезопасности Приморья и собственно общественности приморского города. Вышеупомянутый арт-объект представляет из себя металлический каркас с профилем героя. Памятник установили напротив отеля и ресторана под названием "Версаль", так как Штирлиц тут постоянно ужинал.

Как стало известно, авторами данного проекта стали арт-художник Павел Шугуров и скульптор Всеволод Древло.


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