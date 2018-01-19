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В Воронеже снова по дворам гуляют лошади

Сегодня, 12:42

Жители Воронежа заприметили гуляющих во дворе дома по улице Миронова двух лошадей, о чем сообщили в местном сообществе в социальной сети.

Две лошади невозмутимо совершали утреннюю прогулку на детской площадке. Возле лошадей есть и люди. Предполагается, они являются жителями ближних домов.
Кстати, это уже не первый случай прогулки животных по воронежским улицам. Так, 31 декабря табун лошадей бродил по улицам Антонова-Овсеенко и Шукшина. Как выяснилось, на тот момент лошади совершили побег из частного предприятия, расположенного близ города. Горожане сообщили, что хозяин организации часто употреблял спиртные напитки и мог уходить в запой на долгое время, поэтому табун на тот день был предоставлен сам себе.


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