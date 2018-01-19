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Заслуженный педагог винит власти за нападение в школе в Бурятии

Сегодня, 11:34

Кандидат психологических наук, заслуженный учитель России Александр Снегуров обвинил чиновников в случившемся сегодня нападении на школу в Улан-Удэ. По мнению педагога, именно бездеятельность властей привела к подобному исходу.

Нынешнюю ситуацию в российских школах Снегуров назвал «кошмаром». Он обратил внимание на то, что учителя и родители в глазах современных подростков почти полностью утратили авторитет и влияние. Атмосфера агрессии, по мнению педагога, приводит к тому, что ученики начинают нападать на взрослых и сверстников. При этом власть на данные процессы никак не влияет и выводов из случившегося не делает.

Ранее отмечалось, что подросток, совершивший нападение на школу №5 посёлка Сосновый Бор в Улан-Удэ, увлекался аниме-злодеями. Сверстники утверждают, что парень удалил аккаунты в социальных сетях незадолго до происшествия.


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