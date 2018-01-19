Житель Чебоксар приобрел лежавший на дне реки автомобиль‍

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Житель Чебоксар приобрел провалившийся под лед автомобиль, после чего выловил его из реки в Республике Коми.

Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 ушел на дно в реку Печору в Усинске при попытке несанкционированной его переправы 10 января текущего года. Водитель иномарки решил сократить путь и проехать по еще неокрепшему льду, в результате чего автомобиль погрузился на дно реки. Сам водитель не пострадал. Данный автомобиль перегоняли в Чебоксары с целью дальнейшей продажи.

Покупателя из Чувашии, к которому и доставляли иномарку, не смутил данный инцидент, и он купил машину, находящуюся в реке, после чего поехал в Коми, чтобы поднять покупку со дна реки при помощи собранной экспедиции. На период проведенных работ всех автомобилистов попросили воздержаться от поездок через переправу, дабы не допустить новых подобных инцидентов.

Операция по спасению машины стартовала утром 17 января, а завершилась во второй половине следующего дня.