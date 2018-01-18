Сексуальная волжанка показала на видео гигантскую грудь

Вчера, 21:15

Жительница Волжска ради лайков показала общественности свою гигантскую грудь. Девушка разместила в социальной сети ВКонтакте видеоролик, однако через несколько часов бесследно его удалила.

Под романтическую музыку в ролике сексуальная волжанка играла со своей грудью, чем пыталась привлечь внимание мужчин. Девушка показала свою "гордость" со всех ракурсов, на этом видеозапись остановилась.

Возможно благодаря видео волжанка хотела стать популярной, однако ролик не получил лайков, а сама владельца гигантской груди и вовсе его удалила.