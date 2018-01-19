Сыровар Олег Сирота попросил главу Нижегородской области помочь с переносом столба

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КИО губернатора Нижегородской области Глебу Никитину обратился основатель Истринской сыроварни и известный блогер Олег Сирота. Он попросил главу губернии дать энергетикам, по сути вымогающим у семьи начинающих фермеров 2,5 млн рублей, по их «жадным ручонкам».

Сирота подробноописывает ситуацию на своей странице в Facebook. По его словам Игорь Парфенюк и Ирина Шикалева решили стать фермерами и обосноваться в деревне Шеховская Чкаловского района Нижегородской области. В процессе оформления земли в собственность и постановке ее на кадастровый учет никаких обременений и ограничений документах не было, однако, при попытке оформить разрешение на строительство дома, выяснилось, что на участке находится столб электропередачи.

Чтобы все-таки построить дом на законных основаниях, злополучный столб нужноперенести примерно на 30 метров в сторону, при этом фермеры готовы были оплатить издержки, однако, в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» посчитали, что такая услуга будет стоить свыше 2,6 млн рублей, а на просьбу предоставить полную калькуляцию работ, сослались на коммерческую тайну.

«Уважаемый Глеб Сергеевич, на вас сейчас вся надежда – никак этих монополистов победить не получается. На словах они говорят, что работы там на 100 тысяч рублей, но вымогают (а по-другому это не назвать) больше 2,5 млн. рублей. Дайте, пожалуйста, им по их жадным и загребущим ручонкам!», – пишет Олег Сирота, присоединяясь к обращению своих коллег-фермеров.