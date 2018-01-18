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Врач Геннадий Онищенко дал советы по купанию на Крещение

Вчера, 17:31

Государственный деятель и бывший врач Геннадий Онищенко дал советы по поводу купанию на Крещение.

По словам политического деятеля, перед окунанием в иордань необходимо обязательно получить консультацию у медиков, которые дежурят непосредственно рядом с местами купания. Он рассказал, что если гражданин уже по-настоящему решился на такой обряд, то необходимо следовать всем медицинским и религиозным правилам. По словам Онищенко, обычный человек должен быстро зайти в воду и обязательно окунуться три раза. Если гражданин крещёный, то необходимо после каждого выныриванию перекреститься. Депутат отмечает, что ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь перед процедурой. Также категорически запрещено окунаться людям с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что некоторые жители Якутии уже успели окунуться в прорубь. При этом температура воздуха составляла -42 С.


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