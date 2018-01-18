10-летняя блогерша записала рэп-клип про родную Уфу

Вчера, 17:24

Интернет нашел свою новую звезду и перспективного блогера. Им стала 10-летняя девочка Алия Миннигулова. Слава пришла к ней после снятого рэп-клипа о родной Уфе. Пользователи оценили талант девочки.

На башкирском языке смогла прочесть рэп юная жительница Уфы. Девочка прославилась на просторах Сети своим интересным и неординарным клипом. Суть его касается исторического развития города. Для реализации задумки юная блогерша посетила музей и изучила все тонкости развития Уфы.

Ученица уфимской гимназии №16 с начальных классов интенсивно изучает историю, и свое увлечения решила показать другим. Алия Миннигулова учится в музыкальной школе. Идея совместить свои любимые занятие (музыку и историю) помогла девочке реализоваться. В ближайшее время планируется силами самих детей снять клип и смонтировать его.