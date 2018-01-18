В Москве начался очередной этап конкурса на лучший двор

Сегодня, 16:14

Стартовал новый этап конкурса на благоустройство дворов. Мероприятие проходит в Москве.

Благоустройство московских дворов сейчас является первоочередной задачей администрации города. Для заинтересованности жителей столицы мэрия создала специальный конкурс, с условиями которого можно ознакомиться на портале «Активный гражданин».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый этап конкурса прошел еще в прошлом году, а проведение следующего планируется весной текущего года. Градоначальник рассказал, что во втором этапе будет уделено особое внимание организации пространства спортивных, детских площадок и мест для выгуливания домашних животных.

Известно, что выбирать победителя сможет каждый москвич прямо на сайте, к участию допущены 507 дворовых территорий. Участники голосования должны выбрать адрес дома, который имеет самый благоустроенный двор. Победители конкурса получат значительные денежные средства на развитие своих дворов.

Как известно, развитая дворовая инфраструктура играет ключевую роль при выборе жилья, такой информацией делятся специалисты по продаже жилья.