Руководству вуза в Екатеринбурге поставили золотой унитаз

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Интернет-сообщество активно обсуждает шикарную уборную руководства Уральского государственного экономического университета, где установлен позолоченный унитаз, а стены уложены дорогостоящей мраморной плиткой.

Фотографии туалета руководства УрГЭУ активно распространяются по соцсетям. Помимо позолоченных унитазов и мраморной плитки, элитная уборная может похвастаться мягкими пуфиками, изящными картинами и элегантными светильниками на стенах. В женском сортире и вовсе красуется легендарная фраза актрисы Софи Лоран: «Убежденная в своей красоте женщина, в конечном итоге сможет убедить в ней всех окружающих». «Рядовые» сотрудники и студенты УрГЭУ не могут ходить в VIP-туалет, поговаривают в СМИ.

Пользователи сети негодуют по поводу слишком шикарной жизни руководства вуза в Екатеринбурге. Как отметили студенты Уральского горного института Вахрушева, их учреждение также может похвастаться лакшери-уборной, однако ее фото пока не просочились в интернет.