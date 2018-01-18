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В Междуреченске ищут охотника за женскими ягодицами

Сегодня, 15:30

В Междуреченске Кемеровской области горожане разыскивают охотника за женскими ягодицами. Мужчина подходит к девушкам и предлагает им «стряхнуть снег» с «пятой точки».

Данная тема стала настоящим полем для дискуссий в местном сегменте социальных сетей. Уже несколько представительниц слабого пола рассказали, что к ним подходил незнакомый мужчина и предлагал «струсить снег» с ягодиц. Одна девушка рассказала, что ей он и вовсе предложил вступить в интимную связь прямо на улице. Отмечается, что агрессию «охотник» не проявляет, никаких случаев с нападениями официально зарегистрировано не было.

Во «ВКонтакте» также рассказали, что на вид ему лет 27-30, средний рост и телосложение. Его главным атрибутом является лопата, которую он постоянно носит при себе.


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