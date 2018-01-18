VistaNews.ru


В Пензенской области 8-летний мальчик спас из огня братьев и сестер

Сегодня, 14:34

Из горящего дома 8-летний мальчик спас своих братьев и сестер. Инцидент произошел в Пензенской области.

15 января в Сердобске (Пензенской области) 8-летний мальчик был награжден медалью «За отвагу на пожаре». Награду смелому ребенку вручал начальник МЧС в Пензенской области.

Смелый мальчик вытащил из горящего дома по улице Саратовской своих братьев и сестер. Инцидент произошел в 03:05 ночи. Школьник проснулся от запаха гари, увидев, что горит стена дома, он попытался потушить ее. Когда он понял, что ничего не выйдет, ребенок начал спасать своих родных.

После спасения Никита отвел братьев и сестер к соседям, которые уже вызвали пожарников. Информации о том, где находились в момент пожара родители детей, нет.

Подобные случаи детского героизма не единичны в России. В критических ситуациях детский организм, по словам психологов, способен мобилизироваться и совершать поступки, на которые способны не все взрослые.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.