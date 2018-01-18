В Пензенской области 8-летний мальчик спас из огня братьев и сестер

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Из горящего дома 8-летний мальчик спас своих братьев и сестер. Инцидент произошел в Пензенской области.

15 января в Сердобске (Пензенской области) 8-летний мальчик был награжден медалью «За отвагу на пожаре». Награду смелому ребенку вручал начальник МЧС в Пензенской области.

Смелый мальчик вытащил из горящего дома по улице Саратовской своих братьев и сестер. Инцидент произошел в 03:05 ночи. Школьник проснулся от запаха гари, увидев, что горит стена дома, он попытался потушить ее. Когда он понял, что ничего не выйдет, ребенок начал спасать своих родных.

После спасения Никита отвел братьев и сестер к соседям, которые уже вызвали пожарников. Информации о том, где находились в момент пожара родители детей, нет.

Подобные случаи детского героизма не единичны в России. В критических ситуациях детский организм, по словам психологов, способен мобилизироваться и совершать поступки, на которые способны не все взрослые.