В Красноярске сфотографировали спящего бомжа на подоконнике в "Сбербанке"

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В одном из пабликов соцсети "ВКонтакте" выложили фото спящего на подоконнике бомжа в отделении "Сбербанка" в Красноярске. Холод заставил бездомного найти столь неподходящее для ночлега место.

Автор, пожелавший остаться анонимным, в своём посте уточняет, что данный инцидент зафиксирован в "Сбербанке" на ул. Сурикова. В комментарии к снимку отмечено, что запах стоял при этом "ужасный". Под публикацией разгорелись нешуточные баталии комментаторов. Кто-то возмущался поведением автора: "сними деньги и проходи мимо, человек замёрз", а иные поддержали пост, считая недопустимым пребывание спящего на подоконнике бомжа в финансовом учреждении. Многие отмечали неуместность того, что подобную картину автор поста находит "весёлой".

Один из комментаторов написал, что для "Сбербанка" в Красноярске это обычное дело. Ранее в новостях уже писали про бездомных, ночующих в тёплых терминалах с банкоматами. Горожане считают, что соцслужбы должны заняться решением проблемы.