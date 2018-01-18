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Студенты-аграрии сняли пародию на клип Satisfaction в поддержку курсантов из Ульяновска

Сегодня, 12:12

Студенты из Рязановского сельскохозяйственного техникума сняли свой аналогий клип под Satisfaction в поддержку курсантов из Ульяновска. Видеозапись опубликовали на видеохостинге Youtube 17 января.

Авторы видео – студенты аграрного Рязановского техникума, который находится также в Ульяновской области. Молодые люди решили поддержать курсантов, которым грозит отчисление после опубликованного аналогичного видео. В своём ролике ребята оделись в подобные наряды в стиле БДСМ (как его прозвали в Сети) и станцевали под ту же популярную некогда Satisfaction.

Интересно, что в свою очередь студенты из Ульяновска не были создателями идеи о таком танце. Как выяснилось, они вдохновились британскими военнослужащими, которые сняли подобное видео ещё в 2013 году.

Ранее сообщалось, что в интернете появилась петиция в поддержку ульяновских курсантов.


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