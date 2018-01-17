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Житель Новосибирска выиграл в лотерею квартиру за 2,5 млн рублей

Вчера, 20:59

В Новосибирске широко обсуждается удача земляка, который по билету «Русского лото» выиграл квартиру стоимостью в два с половиной миллиона рублей. Всего в этом тираже разыгрывалось 20 квартир в различном денежном эквиваленте.

Сообщается, что, будучи в командировке в одном из населенных пунктов области, житель Новосибирска зашел в отделение «Посты России», чтобы выслать ценное письмо. Там же мужчина и приобрел лотерейный билет, не пожалев 100 рублей. Можно только представить реакцию счастливчика, когда он узнал о столь значительном выигрыше. Имя новосибирца не разглашается.

В «Почте России» сообщают, что только осенью прошлого года с их «легкой руки» еще два представителя Новосибирской области стали обладателями счастливых билетов. Житель областного центра выиграл квартиру за два миллиона рублей, а уроженец одного из поселков приобрел билет, который принес ему возможность получить жилье в городе за полтора миллиона рублей. Пользователи социальных сетей шутят, что над Новосибирском светятся только счастливые звезды.


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