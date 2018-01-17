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В Волгограде школьник за несколько месяцев сбросил 23 кг благодаря диете

Вчера, 20:28

Ученик 9-го класса из Волгограда сбросил 23 килограмма за девять месяцев. Ранее он весил 108 килограммов.

Парню всего 15 лет, но перед ним возникла проблема, с которой не могут зачастую справиться взрослые. Школьник ранее весил более сотни килограммов. Подросток обучается в 9-м классе школы Советского района Волгограда. Он считается положительным и открытым человеком, в связи с чем у него никогда не было сложностей в общении с одноклассниками даже и по причине лишних калорий. Парень может даже похвастаться любовными романами.
В один момент ему надоела такая физическая форма, и он решил все изменить. Школьник изменил свою меню, а программу для похудения создал самостоятельно. Теперь он ест три раза в день, помимо двух перекусов. Он принимает в пищу каши, фрукты, первые блюда, нежирные мясо и рыбу. Также он потребляет творог и овощи. В вечернее дома занимается спортом, в частности, поднимает штангу.


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