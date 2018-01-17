В Кемерове рекламу пишут прямо на снегу

Сегодня, 14:52

Жителей Кемерова позабавил оригинальный подход к рекламе. В один из местных пабликов "ВКонтакте" выложили снимок рекламной надписи "Цвет. мет", написанной прямо на сугробе снега.

Автор фото не указал, где именно снял оригинальную рекламу, ограничившись лаконичным комментарием "Маркетинг". На снимке надпись "Цвет. мет" со стрелкой указывает в сторону гаражей, видимо, в пункт приёма лома цветного металла. Жители Кемерова оценили неординарный рекламный ход и поставили несколько десятков "лайков" к посту.

В Кемерове сейчас коммунальщики борятся с последствиями сильного снегопада, улицы, дороги и дворы города расчищаются в круглосуточном режиме.