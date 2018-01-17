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У 98-летнего жителя Екатеринбурга диагностировали ВИЧ

Сегодня, 14:46

98-летний житель Екатеринбурга установил своеобразный рекорд, став самым возрастным россиянином, у которого диагностировали ВИЧ-инфекцию. Свердловская область вошла в «ТОП-3» регионов России с наибольшим количеством жителей со смертельным недугом.

Ранее аналитики опубликовали статистику распространения ВИЧ-инфекции в России по итогам 2017 года. Чаще всего смертельный недуг подхватывают граждане в возрасте от 30 до 39 лет. Продолжает расти в стране количество возрастных носителей ВИЧ. Ярчайшим подтверждением данного факта является 98-летний житель Екатеринбурга, страдающий от смертельного заболевания. К слову, свердловский пенсионер установил своеобразный рекорд, став самым возрастным носителем ВИЧ-инфекции в истории РФ. Его область вошла в «ТОП-3» российских регионов с наибольшим количеством страдающих от смертельного заболевания людей.

Основная группа риска заражения ВИЧ остается неизменной – «девушки по вызову», гомосексуалисты и наркоманы.


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