В КБР голый «морж» искупался в снегу

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В Кабардино-Балкарии прохожие сфотографировали голого «моржа» в снегу. Снимок очевидцы опубликовали в Instagram.

С приближением православного праздника Крещения многие задумываются о том, что бы нырнуть в прорубь. Поклонники здорового образа жизни не ждут определенной даты, а купаются прямо в снегу.

Так, сегодня 17 января в социальных сетях появился снимок, на котором видно, как один из жителей Кабардино-Балкарии купается нагишом в снегу, при этом мужчина обливался холодной водой. Таким образом, смельчак решил продемонстрировать окружающим свое прекрасное здоровье. Такие процедуры мужчина выполнял прямо в своем дворе, из одежды на нем были только трусы.

Пользователи моментально принялись обсуждать фото, многие в комментариях сообщили, что не смогли бы повторить такое сами. Некоторые люди рассказали, что часто после бани ныряют в снег. Все сошлись во мнении, что необходимо вести здоровый образ жизни и закаляться, только так все болезни отступят.

Сам смельчак не отреагировал на такую свою популярность.