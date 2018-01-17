Жителей Ростова пугает подозрительный дедушка у школы

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В одном из пабликов "ВКонтакте" жители Ростова пожаловались на подозрительного "дедулю", которого неоднократно наблюдали у одной из школ. Недавно его сфотографировали притаившимся у колонны, возле площадки, где играют дети.

Пожелавший остаться анонимным подписчик ростовского паблика в соцсети переживает за школьников, за которыми наблюдает странный человек. Автор поста утверждает, что данный дедушка уже второй год появляется у школы. Сегодня "наблюдатель" снова появился возле учебного учреждения, на этот раз он спрятался у колонны под навесом и, по словам автора, "что-то там делал".

Комментаторы разделились во мнениях, некоторые разделили тревогу автора фото и поста, другие оставили ироничные комментарии, считая пост плодом излишней мнительности. Кто-то посоветовал подойти к дедушке и спросить непосредственно у него, чем он занимается у школы в учебное время.