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В Рязани бутик продает одежду со свастикой

Сегодня, 10:46

В одном из рязанских магазинов продается одежда со свастикой. Такой информацией поделились неравнодушные жители города в социальных сетях.

 В российском обществе большинство граждан негативно относятся к использованию такого символа, как свастика. Но есть и такие, которые носят одежду с подобной символикой без стеснения. 

В группе «Новости Рязани ВКонтакте» активисты разместили информацию о том, что в одном из магазинов одежды продают вещи со свастикой. Жителей города информируют, что такая продукция есть в магазине «Миллер», который расположен в гипермаркете «Лента».

Активисты просят сотрудников прокуратуры провести проверку и предотвратить продажу данной продукции в магазинах. Подобные инциденты уже фиксировались сотрудниками правоохранительных органов, вся продукция со свастикой уничтожается.


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