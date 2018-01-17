В Рязани бутик продает одежду со свастикой

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В одном из рязанских магазинов продается одежда со свастикой. Такой информацией поделились неравнодушные жители города в социальных сетях.

В российском обществе большинство граждан негативно относятся к использованию такого символа, как свастика. Но есть и такие, которые носят одежду с подобной символикой без стеснения.

В группе «Новости Рязани ВКонтакте» активисты разместили информацию о том, что в одном из магазинов одежды продают вещи со свастикой. Жителей города информируют, что такая продукция есть в магазине «Миллер», который расположен в гипермаркете «Лента».

Активисты просят сотрудников прокуратуры провести проверку и предотвратить продажу данной продукции в магазинах. Подобные инциденты уже фиксировались сотрудниками правоохранительных органов, вся продукция со свастикой уничтожается.