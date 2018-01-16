VistaNews.ru


В Сосновом Бору местные жители разворовали игрушки с елки

Вчера, 23:26

Новогодняя елка в Сосновом Бору оказалась совершенно без украшений. Праздничную мишуру украли местные жители, помогая сотрудникам коммунального предприятия в разборе лесной красавицы.

Новогодняя елка была установлена в поселке Сосновый Бор около центрального торгового центра «Галактика». Ее местные сотрудники коммунального предприятия украсили множеством красивых новогодних игрушек, среди которых было много уникальных шаров. Стало известно, что практически вся мишура с елки пропала в неизвестном направлении. Кроме того, под елкой не обнаружили осколков от игрушек. Стало понятно, что все шары были ранее украдены жителями Соснового Бора.

Среди игрушек на елке были как стеклянные, так и пластиковые фигурки. Диаметр некоторых шаров достигал 30 сантиметров, и они висели внизу. Представитель власти поселка попросил жителей вернуть назад все украденное во избежание наказания согласно закону. Вероятно, что граждане побеспокоились за работу коммунальщиков и упростили им демонтаж новогоднего аксессуара.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.