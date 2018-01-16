Крестный ход состоится в Ижевске в ночь на Крещение

Вчера, 23:30

В Ижевске состоится крестный ход в ночь на Крещение. А то есть в этом году в ночь с 18 на 19 января. Мероприятие состоится на акватории Ижевского пруда.

По предварительным данным, в шествии примут участие около пяти тысяч человек. За безопасность горожан несут ответственность сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, а также сотрудники правоохранительных органов. Также, глава города обратился к жителям Ижевска с просьбой о соблюдении общественного порядка в этот период.

Напомним, что синоптики прогнозируют от - 14 градусов в Крестную ночь.