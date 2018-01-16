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Умер бывший губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков

Вчера, 21:02

В Смоленске на 76-году жизни перестало биться сердце Анатолия Глушенкова, который в течение пяти лет руководил регионом, пожалуй, в самые трудные времена. Анатолий Егорович был назначен губернатором в 1993 году.

Все знавшие Глушенкова люди говорят о том, что это был настоящий «человек труда». Его судьба была нелегкой. Родившись во второй год с начала Великой Отечественной войны, Глушенков со своими родными испытал все ужасы военного лихолетья. Затем была учеба в профессионально-техническом училище, техникуме авиационного приборостроения. Глушенков начал трудовую деятельность столяром и дорос до главного инженера завода вычислительных машин.

Дальнейшая карьера Анатолия Глушенкова была связана с партийной и хозяйственной деятельностью в Смоленской области. В 1993 году он стал губернатором Смоленской области. Затем был сенатором Совета Федерации и членом политического совета движения «Наш дом – Россия».


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