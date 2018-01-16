Больше 80% россиян не одобряют однополые браки, измены и аборты

Вчера, 20:44

Больше 80% россиян сообщили при опросе, что не одобряют однополые браки, а также измены и аборты. Такие данные привели специалисты "Левада-центра", проведшие исследование.

Особо отмечается, среди россиян, считающих аборт в качестве недопустимого метода, количество возросло втрое. 20 лет назад их было 12%. Сейчас – 35%.

Значительно выросло и число тех, кто безальтернативно осуждает отношения, являющиеся однополыми, и измены супругов. При этом мужчины в данных вопросах более лояльны, чем представительницы слабого пола.

Как бы то ни было, эксперты полагают, результаты исследования наглядно продемонстрировали, насколько в РФ за 20 лет укрепились семейные ценности, которые принято считать традиционными.

Интересны, по мнению специалистов и «подвижки» в части внебрачного секса. Ранее к нему лояльно относились 50% респондентов. Сейчас – лишь 32%.

Ещё более радикально россияне стали относиться и к вопросу однополых браков. 20 лет назад не против них были 32% граждан РФ. Сейчас их осталось лишь 17% от числа опрошенных.

Но наибольший рост статистических показателей был зафиксирован среди противников абортов, хотя против них до настоящего времени не возражает большинство россиян обоих полов.